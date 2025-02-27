AI客戶需求熱 台積電今年3奈米產能將年增逾3成

AI客戶需求熱，台積電今年3奈米產能將年增逾三成。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠人工智慧（AI）需求持續爆發，輝達等客戶對台積電3奈米產能持續，帶動台積電3奈米產能滿載，今年並將逐季擴增產能，業界預估到今年底，產能將年增3成以上，將是帶動台積電今年成長的主要動能，今年3奈米製程可望邁向該公司第一大營收比重的製程。

近期川普關稅政策，傳出台積電將擴大對美國投資、先進製程提早赴美與技術援助英特爾等，引發外界質疑台積電恐變成美積電。

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半導體業指出，台積電先進製程主力仍在台灣，今年也以台灣為擴產重心，除了積極在竹科與高雄投資建置2奈米廠，台南晶圓十八廠的3奈米製程受惠蘋果、輝達、聯發科（2454）、高通、超微等客戶AI相關新產品需求產能爆發，今年將逐季擴增產能，CoWoS先進封裝也同步擴產。

AI晶片霸主輝達甫公布財報，營收、獲利與財測皆超過市場預期，顯示AI熱潮方興未艾。半導體供應鏈預估，台積電晶圓十八廠的5奈米月產能將持續維持約15萬片，但因應各大客戶需求，將續擴增3奈米產能，估計到今年底3奈米產能將較去年底年增3成以上，將是帶動台積電今年成長的主要動能。

去年第四季3奈米製程佔台積電營收比重達26％，5奈米製程佔34％；全年3奈米製程的營收比重18％，5奈米達34％，隨著較高價格的3奈米產能增加，預期今年3奈米邁向第一大營收比重的製程可期。

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