仁寶產品線2025年全面成長 AI伺服器貢獻飛速拉升

仁寶對今年的營運展望相對於去年較為樂觀。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）董事長陳瑞聰今天在法說會表示，今年全球市場仍面臨各種挑戰，包括地緣政治風險、關稅影響、消費需求的不確定性，以及激烈的市場競爭，公司將予以密切關注，2024年非PC業務佔23%，2025年目標提升至30%，包括智慧裝置、汽車電子、5G、工業電腦、伺服器等業務都將較去年增長。

陳瑞聰說，仁寶同時致力於提升ESG能量，承諾於2050年實現100%採用再生能源，截至去年已達到49.1%。此外，在社會責任（Social）方面，公司持續推動性別平等與多元化發展，截至2024年，公司女性員工比例達38.4%，女性管理層占比30.5%。

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陳瑞聰提到，仁寶亦聚焦人才發展、留任與培訓，關鍵職位的留任率高達94%，集團在注重社會回饋之下，去年捐贈超過4500萬元，支持醫療、教育與科技創新等社會公益項目，關注弱勢群體的需求；在公司治理方面，持續優化董事會架構，提升獨立性與多元化。

PC首季出貨衰退 全年中高個位數成長

陳瑞聰表示，PC首季將受到淡季因素影響，出貨量較去年第4季減少高個位數百分比，這樣的狀況幾乎每年都會發生，不過，由於集團策略執行得宜，智慧裝置、伺服器與車用電子業務的首季表現都將呈現季增。

陳瑞聰說，從全年的角度來看，仁寶PC出貨可望年增中、高個位數百分比，主要是受惠於微軟停止支援Windows 10作業系統、Chromebook疫後換機潮與AI PC刺激市場需求，而旗下耕耘多年的車用電子產品業績貢獻也將年增雙位數百分比，整體而言，仁寶對今年的營運展望相對於去年較為樂觀。

伺服器全年成長高雙位數 AI貢獻達6成

仁寶目前看好旗下伺服器事業將在今年取得重大進展，此區塊業績預計能夠年增高雙位數百分比，其中，AI伺服器成長率達到通用型伺服器的3倍，雖然出貨量僅在整體伺服器事業中佔20%，但營收佔比上看60%，後續將致力於投資液冷技術與新興運算架構。

仁寶觀察，目前美系大廠對於對AI運算力的需求似乎深不見底，各大企業也持續投資訓練、推論模型，此外，通用型伺服器雖然成長速度較慢，但未來5年的市場規模的年均複合成長率仍有11%；關於AMD將出售ZT Systems的伺服器後段組裝產線，仁寶是否有相關收購規劃？管理層強調，現在沒有相關評論可以提供。

資本支出年增逾4成 持續擴大非中產能

仁寶指出，為了因應未來業務發展需要，2025年將擴大資本支出，深化海外布局，其中，全年營運預算擴大至100億元，較2024年的70億元增加42.85%，現階段的中國產能比重為65%，其他地區35%，計劃不斷擴大越南、美國、波蘭的產能，減少對中國依賴。

而在仁寶的資本支出中，投資台灣總部並導入AI技術進行數位轉型，也是長期發展的重要一環，因應美國川普政府揮舞關稅大刀，集團也將密切關注美國實施的政策，並評估供應鏈可能受到的影響，進一步根據市場變化靈活調整產能配置，以確保客戶需求獲得滿足。

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