十銓去年每股獲利6.8元 擬配發現金股利3元

十銓董事長夏澹寧。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓科技（4967）公布2024年財報，全年稅後淨利 5.27億元，每股稅後盈餘（EPS）6.8元，董事會今（27）日決議2024年盈餘分配案，擬每股被發3元現金股利，以今收盤股價89.1元計算，現金殖利率3.36%。

十銓2024年合併營收199.38 億元，稅前淨利 6.69億元，稅後淨利5.27億元，每股稅後盈餘 6.8元，較前年的3.38元顯著成長，董事會決議 2024年盈餘分配案，每股配發3元現金股利。

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十銓表示，2024年隨著高階系列模組及工控 B2B的營收貢獻大幅超越過往年，旗下多款產品除了取得海內外發明專利，更一舉奪下台灣精品、德國iF 設計獎、REDDOT紅點與日本 Good Design等國際設計大獎的肯定，穩健經營與卓越產品的雙乘效應，帶動全年營收與獲利創歷史新高。

十銓預期，多元化儲存類產品及工控解決方案，加上B2B專案訂單等各項營運動能挹注，正向看待2025年營運成長。

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