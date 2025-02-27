能源署公務員遭彈劾 連錦漳不捨落淚

能源署公務員因捲入光電弊案遭監察院彈劾，經濟部次長連錦漳不捨落淚。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部今（27）日為常務次長連錦漳舉辦借別會，連錦漳表示，公務員為國家付出卻常「做到流汗、被嫌到流涎」，他曾在執行公務時做到熱衰竭、化學品中毒，更坦言能源署公務員因捲入光電弊案遭監察院彈劾，讓他不捨落淚，也勉勵能源署「路遙知馬力、日久見人心」，不要因此就受到打擊而喪志。

連錦漳表示，為經濟部服務近34年，自我期許很高，體檢報告攤開都是滿江紅、體力不堪，就與太太商討「是要這個老公，還是要功名？」太太回應，「我要這個老公」，他很不捨也很抱歉要離開經濟部。

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談及公務生涯，連錦漳笑稱，很精彩也屢經危險，這樣的經驗應該很少人會遇到，包括處理過4、5000人的抗爭，被警察包圍，只能走逃生路線，也曾被抗爭民眾圍在3樓的小房間，要靠警察保護送至安全地方。

連錦漳說，工業局時代還要與黑道周旋，猶記得當時某任副局長出任務回來說：「我發誓這輩子再也不要去了」，也在某次處理工業區公安事故時化學品中毒，「我這些事情都沒讓任何人知道，我今天才講出來」，在處理高雄氣爆時做到熱衰竭，回台北住院數天，一年放不到一天假，疫情中鏢才請假2天。

連錦漳表示，自己對經濟部有著一份「熱心」，經濟部的工作氣氛團結和諧，「大家都是打團體戰一起來，從來沒有個人英雄主義，我很喜歡，跟我的個性很符合」，相信團體戰中一個人離開，很多人會遞補上來。

連錦漳也特別感謝經濟部部長辦公室主任的協助，經濟部有很多業務與府院溝通商量，感謝主任促成經濟部業務順利推動，包括為疫情期間執行五倍券公務的公務員爭取疫苗施打。

連錦漳話鋒一轉表示，其實有件事讓他很糾結、很難過，昨天新聞報導能源署公務員被監察院彈劾，「其實我是有偷偷流下眼淚」，感同身受「做到流汗、被嫌到流涎」，他也勉勵能源署同仁「路遙知馬力、日久見人心，我支持你們，我希望你們不要因此受到打擊」，再生能源對台灣產業與經濟至關重要，要秉持初衷繼續往前衝。

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