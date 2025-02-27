數發部盤點5大政策工具 算力、資金完善AI產業生態系

數發部次長林宜敬強調，數發部推出5大政策工具，分別是算力、資料、人才、行銷和資金，創造一個適合AI產業發展的生態系。（數發部提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天舉辦「建構台灣AI產業生態系」記者會，次長林宜敬強調，台灣不能在AI革命中缺席，而政府的任務是創造一個適合AI產業發展的生態系，因此數發部推出5大政策工具，分別是算力、資料、人才、行銷和資金。首先提供算力、資料和人才給新創團隊，當新創做出產品後，再協助他們行銷，待新創開始成長、需要資金時，再幫助解決資金的困難。

在算力方面，政府會提供免費的GPU算力給AI新創團隊，其中國科會的國網中心提供算力池給學術單位，而數發部則是提供給民間產業，目前已有32片NVidia H100、8片AMD MI300X組成的算力池開放企業申請。

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當新創團隊研發到概念驗證的階段時，可以免費使用政府提供的算力，但林宜敬也強調，概念若經過實證可行後，新創就應該回歸正常市場機制，自行租用民間企業的算力，而非繼續使用政府的免費算力，讓民間算力公司也能一起賺錢。

在資料方面，數發部常務次長葉寧表示，數發部要打造台灣的AI訓練語料庫，語料必須是繁體中文、具備台灣觀點，初步會先從政府做起，把一些沒有著作權爭議的語料釋出，免費提供給國內外的大語言模型，未來也會鼓勵民間捐增，增加AI模型的台灣語料。

此外，為了鼓勵更多高品質的資料應用，數發部正在推動《促進資料創新應用發展條例》，明定政府資料開放時可以不收費或甚至減免費用，以及公務人員資料開放的免責條件等。

在人才方面，林宜敬指出，人才分為「使用AI工具」、「開發AI模型」、「研究AI」三類人才，其中數發部的任務，是提升公務員的AI運用能力，以及培育產業界的AI人才。

他說，數發部將了解產業界對不同AI人才的需求，同時在供給面和工研院、資策會、台灣人工智慧學校等機構合作，協助他們訓練更多人才，也會和AI軟體工具業者合作開設課程。

在行銷方面，林宜敬表示，數發部舉辦「產業AI化交流及媒合會」，簡單來說就是Demo Day，每次找8家的AI軟體供應商，並透過公協會邀請數十家潛在客戶，讓這些軟體供應商進行產品演示，說服潛在客戶購買產品。

在資金方面，數發部已向國發會匡列100億資金投資AI產業，期限為10年。林宜敬強調，「這100億不是補助款、而是投資」，對象是國內的AI新創，投資方式會是搭配民間的資金，意即當民間的投資人願意投資某家新創，政府才會跟進投資，預計3月底就會開始受理申請。

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