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迎下一個50年 維勝鋼鐵將於台南七股建新廠

2025/02/27 21:45

維勝鋼鐵董事長郭石煌（左）宣布，將於台南七股工業區建設新廠。圖右為中鋼董事長黃建智。（維勝鋼鐵提供）維勝鋼鐵董事長郭石煌（左）宣布，將於台南七股工業區建設新廠。圖右為中鋼董事長黃建智。（維勝鋼鐵提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣重要鋼結構材料與加工供應商-維勝鋼鐵股份有限公司，今晚在高雄萬豪盛大舉辦50週年慶典晚宴；董事長郭石煌宣布，將於台南七股工業區建設新廠，作為下一個50年的起點。

維勝鋼鐵今晚宴以「踏實深耕，共築永續」為主題，邀請國內外客戶、合作企業、政府代表及公司同仁，總計700位貴賓與會，見證成立半世紀的榮耀，重量級嘉賓包括台南市副市長葉澤山、中鋼董事長黃建智、中鋼前董事長翁朝棟、台南市都發局長林榮川、台南市經發局長蕭富仁等。

晚宴以維勝50週年企業形象影片開場，傳達創辦人兼董事長郭石煌「以鋼鐵建構城市願景」理念，郭石煌則在致辭中強調，維勝鋼鐵自鋼構材料經銷，發展至鋼構一條龍加工，始終堅持穩健經營，並不斷精進技術與服務，除感謝所有貴賓與夥伴，並宣布將於台南七股工業區建設新廠，作為下一個50年的起點。

郭石煌對鋼構業未來發展充滿信心，指出2024台南市政府甫一招商，維勝鋼鐵便積極爭取，並成功購地後如火如荼投入規劃，展現對企業佈局的前瞻視野；出身台南七股的郭石煌更感性表示，七股廠不僅是維勝鋼鐵競爭力的提升，更是回饋鄉里、實踐鄉情的展現，維勝鋼鐵將堅守初衷，面對企業成長各階段的挑戰，並塑造更堅實有韌性的企業價值與文化。

郭石煌表示，看好社會對「安全」與「永續」的日漸重視，相信能創造鋼構產品需求的增長，擁有卓越耐震性能的鋼構產品，自上游鋼廠至下游經銷，皆長期投入研發與生產，為無數家庭與廠房奠基安全基礎。

此外，維勝鋼鐵也響應政府政策，持續投入綠能發展，於屏東廠打造屏東區最大單一屋頂型太陽能民營案場，不只展現對環保的責任，更是呼應鋼構產品可完全回收利用的綠色特質。

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