神基2024全年EPS創新高 配發現金股利6元

神基控股2024全年每股盈餘7.26元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）受惠於旗下強固型電腦貢獻良多，2024全年每股盈餘（EPS）7.26元、年增17.7%，創下歷史新高，公司董事會決議配發現金股利6元，配息率82.64%、以今日收盤價122.5元計算、殖利率4.89%。

神基預計於5月22日將股利分派案送交年度股東常會承認，除息交易日訂為6月26日，除息基準日為7月2日，並於6月28日至7月2日停止辦理普通股股票過戶，現金股利發放日預定在7月23日。

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神基董事長黃明漢在去年第4季舉辦的法說會預估，2025年營收可望較2024年增加8%至12%，強固型電腦訂單能見度約1季至半年，主要受惠於軍用、公共標案與新工業應用等領域的客戶穩定拉貨。

筆電綜合機構件方面，預期在AI新品、疫後換機潮助攻之下，可望迎來明顯反彈，2025年目標成長雙位數百分比；汽車機構件從下半年也有自駕新品增添柴火，此區塊今年營收或可小幅成長或與去年持平。

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