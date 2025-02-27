晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

神基2024全年EPS創新高 配發現金股利6元

2025/02/27 20:34

神基控股2024全年每股盈餘7.26元。（資料照）神基控股2024全年每股盈餘7.26元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神基控股（3005）受惠於旗下強固型電腦貢獻良多，2024全年每股盈餘（EPS）7.26元、年增17.7%，創下歷史新高，公司董事會決議配發現金股利6元，配息率82.64%、以今日收盤價122.5元計算、殖利率4.89%。

神基預計於5月22日將股利分派案送交年度股東常會承認，除息交易日訂為6月26日，除息基準日為7月2日，並於6月28日至7月2日停止辦理普通股股票過戶，現金股利發放日預定在7月23日。

神基董事長黃明漢在去年第4季舉辦的法說會預估，2025年營收可望較2024年增加8%至12%，強固型電腦訂單能見度約1季至半年，主要受惠於軍用、公共標案與新工業應用等領域的客戶穩定拉貨。

筆電綜合機構件方面，預期在AI新品、疫後換機潮助攻之下，可望迎來明顯反彈，2025年目標成長雙位數百分比；汽車機構件從下半年也有自駕新品增添柴火，此區塊今年營收或可小幅成長或與去年持平。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財