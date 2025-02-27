支持無人載具產業發展 數發部擴增實驗範圍至158處

數位發展部公告修正「無人載具使用頻率相關規定」。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕數位發展部今天公告修正「無人載具使用頻率相關規定」，以支持產業創新需求，本次修正將原有實驗地理範圍由115處提升至158處，預期對無人載具相關產業發展將大有助益。

「無人載具使用頻率相關規定」是指《無人載具科技創新實驗條例》可供創新實驗運用之無線電頻率與其地理範圍、實驗期限及其他相關條件」。

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數發部表示，本次修正「無人載具使用頻率相關規定」，將原有地理範圍115處（車輛103處、船舶3處、航空器9處）擴大至158處（車輛136處、船舶4處、航空器18處）。此外，為有效利用資源，將無人航空器實驗頻率期限，由無限制調整為2年，宣示政府積極支持無人載具創新研發。

數發部指出，為確保無人載具創新實驗的順利進行與安全性，申請人若涉及無線電頻率使用，應先取得數發部核發的頻率使用證明。但若申請的頻率及地理區域符合前述公告範圍，則可免申請頻率核配，簡化程序，鼓勵創新研發。

數發部強調，面對各國無人載具技術快速發展，相關應用已發展出商業模式，本次修正是參考國際無人載具發展現況，並結合我國產業需求趨勢，調整無人車輛、無人船舶及無人航空器的頻段使用規範。未來，數發部將持續觀測國際頻段規劃趨勢，並根據需求動態調整相關規定，協助無人載具產業創新技術與落地應用。

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