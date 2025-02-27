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川普關稅陰霾籠罩 新台幣2月重貶1.38角

2025/02/27 19:37

川普關稅陰霾籠罩，新台幣月線翻黑。（記者陳梅英攝）川普關稅陰霾籠罩，新台幣月線翻黑。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管輝達第四季財報亮眼，但川普關稅陰霾籠罩下，台股開高走低，大跌300餘點，新台幣兌美元匯率也應聲貶破32.8元關卡，最後收在32.82元、貶值3分，成交量14.4億美元。

本週台幣貶值7.5分或0.23%，週線結束連2紅，而2月以來在川普四處放砲徵稅下，市場充滿不確定性，儘管國際美元走弱，但外資賣超台股近2千億元，外資熱錢匯出，使台幣貶值壓力沈重，2月重貶1.38角或0.42%，在主要亞幣中，貶幅僅次於韓元0.95%，與人民幣貶值0.41%相近，日圓則是大漲4.09%，居最強最亞幣。

匯銀主管表示，台股今日大跌349.37點，外資賣超451.09億元，在熱錢持續匯出下，台幣走勢相對有撐，主要是出口商月底拋匯需求，且外資賣股後資金也並未完全匯出，市場觀望氣氛仍濃，就看本週美國將發布的個人消費支出物價指數（PCE）表現如何，預期在川普關稅陰霾下，若外資未回頭，台幣短線還是以偏弱的整理走勢為主。

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