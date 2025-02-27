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中磊訂單看到第四季 是否調整要看關稅戰

2025/02/27 20:24

中磊董事長王煒（右）、總經理林斌（左）。（記者王憶紅攝）中磊董事長王煒（右）、總經理林斌（左）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊（5388）今日舉行法說，董事長王煒表示，第一季是庫存調整的尾聲，第二季起營收會明顯回升，第三、四季也會逐季成長，目前訂單已經看到年底，但訂單是否被調整，則要看美國關稅政策，關稅戰是最不確定的風險。

王煒說，就亞太地區而言，台灣、越南、菲律賓都是關稅戰的危險區，台灣因為有晶片，可說是懷璧有罪，若課徵關稅，中磊會將產能快速轉移到菲律賓，去年菲律賓產能已經擴增二倍，菲律賓對美國的貿易逆差排名很後面，中磊當年選對地方。

王煒說，關稅戰發生機率高，目前尚未確定產品項目，就是考驗廠商的快速應變能力，如果全面課徵，大家就一樣了，短期一定震盪。

中磊目前全球生產基地分布在台灣、菲律賓、中國、印度以及墨西哥。目前營收占比中，美國佔60%（台灣及菲律賓出貨），亞、歐各20%。產能占比則菲律賓60%、中國、印度各20%。

就產品而言，王煒說，企業與電信商的WiFi-7產品第二季放量，而DOCSIS 4.0產品也從第二季開始出貨，FWA需求沒有停， IoT去年傳統產品需求放緩，今年在新應用推出下，預計將帶動成長，特別是高清影像與AI驅動應用的發展。

王煒說，歐洲市場的庫存調整可說告一段落，但需求沒有回升，北美市場原本預期進行4個季度的調整，實際上則持續了6個季度，北美企業網通市場去年調整劇烈，受惠5G FWA的貢獻，營收降幅相對較小，若無5G FWA設備支撐，營收降幅可能更大，而日本市場的調整時間點最晚，預計今年將完成調整。

亞洲市場方面，王煒說，中磊將印度、日本視為最重要的發展重點，目前在這兩個市場尚未感受到來自中國競爭者的壓力。去年日本市場需求相對疲弱，而印度市場的寬頻業務在去年下半年出現部分調整，但FWA成長動能依然強勁。

中磊2024 年營收為567.9 億元，年減9.3%，毛利率達17.7%，為近6年最佳，稅後淨利為 22.7億元，年減4.8%，EPS 7.74元。

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