下車了！專家曝這群人開始拋售黃金套現

金價近日陷入盤整。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金本周從歷史高點遭遇一波獲利回吐，這波賣壓一部分來自亞洲投資人。港媒披露，亞洲投資者已暫停購買黃金，並開始拋售套現。

《南華早報》27日報導，2 月 20 日，現貨黃金價格攀升至每盎司 2936 美元的歷史高價，週四（27日）在2895 美元附近徘徊。分析師表示，自川普 1 月底上任以來，金價上漲約 5%，引發人們對金價漲勢是否已經見頂的臆測。

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業內人士指出，由於川普的新關稅政策和地緣政治緊張局勢問題，亞洲投資人已暫停購買黃金，並開始賣出黃金套現。

總部位在香港的貴金屬交易機構Precious Metals Asia聯合創辦人Padraig Seif證實，我們確實看到一些機會主義者獲利了結，而家族辦公室等結構性投資人則保持觀望，等待價格明朗再出手。

Seif說，在疫情之前甚至疫情期間購買黃金的客戶，獲利已高達 50% 至 60% ，其中一些人正在套現，這很正常。

除了賣黃金套現外，白銀也因漲勢凌厲，出現許多零售賣家。資料顯示，去年白銀上漲 40% 以上，目前交易價為每盎司 31.75 美元。Seif指出，我們看到民眾正在找出家中所有的銀器，將銀盤、銀勺等器皿拿出來變賣換現金。

展望後市，分析師認為，川普的關稅威脅可能會促使亞洲在內的許多國家，允許本國貨幣兌美元貶值，以緩解對其出口的影響，這種現象有可能會促使更多投資者購買黃金，避免資產貶值。

老虎證券市場策略師 James Ooi 則說，即使沒有美國關稅威脅，持續的戰爭和地緣政治緊張局勢將增加黃金本身的吸引力，不過，投資人從股票大規模轉向黃金的可能性仍然不大。

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