獨家》明台產險高層大地震 總經理陳嘉文請辭獲准、3經理人遭降調

明台產險公告，總經理陳嘉文因個人生涯考量請辭獲准。圖為2023年7月陳嘉文參與新總部空中農場的稻穗收成儀式。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕隸屬日本三井住友海上集團的明台產險，在連假前夕，突傳高層大地震。總經理陳嘉文請辭獲准，於28日離職，暫由副總經理唐世澤代行總經理職務，3月1日生效；另有２名副總經理級主管及１名資深協理同時遭降調，均為４月１日生效。

明台產險今（27）日於官網公告，總經理陳嘉文因個人生涯考量，於2025年2月27日請辭獲准，於新任總經理選任前，由副總經理唐世澤代行總經理職務，2025年3月1日生效。後續新任總經理職缺將另依法聘任，並報請主管機關核准。

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但根據明台產險內部公告，明台產險的高層異動，並非僅有陳嘉文請辭，另有３名高階主管遭「降級」調離主管職，包括原屬後勤支援本部副總經理本部長李志昌，新職稱為後勤支援本部「資深協理本部長」；原為理赔本部兼理賠處副總經理本部長的王慶輝，改調銷售本部通路發展處「技術協理」；原為銷售本部北羅花銷售區兼板橋分公司資深協理王志展，改調稽核部「技術協理」，３人新職務均自2025年4月1日生效。陳嘉文則是2月28日「離職」。

明台產險為何進行大動作的人事調動，產險業議論紛紛，該公司並無進一步的說明。

2022年防疫保單之亂席捲全台，明台產險同為苦主之一，但相較於背後有大型金控奧援的富邦、國泰、兆豐等產險公司，以及母公司大力金援的和泰、新安東京海上產險，明台產險雖屬日本三井住友海上集團的一員，卻是唯一未獲日本母公司金援的產險公司。

最後是由明台產險出售多棟大樓籌資，總經理陳嘉文曾對外解釋為資產活化、提升財務收益，第五代新總部也於2023年搬遷啟用，以符合未來ESG永續發展需求。

陳嘉文2018年起擔任明台產險總經理職務，至今將滿７年，在此之前，他以不到40歲的年紀，就出任泰安產險總經理，創下產險界最年輕總經理的紀錄。陳嘉文雖任職於產險業，卻出身於土木工程專業，擁有台大土木工程學系、美國加州柏克萊大學及麻省理工學院雙碩士等亮眼學歷。

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