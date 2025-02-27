臻鼎沈慶芳：無懼關稅影響 今年營運再創高

全球PCB龍頭臻鼎今日於桃園舉辦臻鼎時代大廈動土祈福典禮，臻鼎董事長沈慶芳（左五）親自主持。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日於桃園舉辦臻鼎時代大廈動土祈福典禮，臻鼎董事長沈慶芳表示，雖然面臨美國總統川普大打關稅戰的變數，臻鼎不會前往美國設廠，公司只能每天做好該做的事，客戶目前對關稅並無特別反應，今年營運可望再創歷史新高，AI應用產品比重將從去年近50%進一步拉高到70%。

沈慶芳指出，對於川普的加稅政策，目前一切仍不確定，美國並不適合PCB產業發展，臻鼎不會考慮到美國設廠。

請繼續往下閱讀...

今日臻鼎時代大廈動土祈福典禮各大PCB供應鏈巨頭齊聚，包括志聖（2467）董事長梁茂生、群翊（6664）董事長陳安順、尖點（8021）董事長林序庭、聯茂（6213）執行長蔡馨暳、由田（3455）總經理張文杰、迅得（6438）董事長王年清、台灣電路板協會理事長李長明等人。

臻鼎時代大廈規劃興建為樓高77.5公尺地上13層樓地下3層，面積約1萬6000坪的頂級商辦大樓，預計於2028年12月25日落成，這座未來新地標不僅可強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，亦將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法