永豐棧阿利海鮮整棟遭法拍 桃園兆喆建設8.5億標下

永豐棧阿利海鮮整棟遭法拍，最後由由桃園開發商兆喆建設以8.5億元得標。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中知名星級老牌飯店、有27年歷史的永豐棧酒店，歷經新舊東家租賃、經營糾紛及欠薪風波，一度停業，去年由敦謙國際集團宣布接手承租經營永豐棧酒店，並延續永豐棧品牌，對街的阿利海鮮則掛上雀客藏居台中大墩品牌，該棟建物卻在去年遭債權銀行以10.1億元聲請法拍，歷經兩次流標，今天第三拍，由桃園開發商兆喆建設以8.5億元得標。

雀客藏居台中大墩建物共有84間客房，由安泰商業銀行聲請法拍，該建物坐落五期重劃區，建物總面積3798.72坪、土地501.55坪，總共8層樓。去年4月以底價10億1820萬元舉行首拍，但因總價高、租賃狀況複雜，連續流標2次，底價下修至7.68億元，兆喆建設以8.5億元得標，加價8295萬元，溢價約11%。

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房仲業者評估，永豐棧大墩館仍有租約，租期到2028年，擁有84間客房，租金投報率，第。拍底價大幅下修，最終仍以約二拍底價溢價拍出，以土地單價計算，每坪約169.9萬元。

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