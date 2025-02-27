藥華藥:今年營收逐季成長 與AOP不排除調解

藥華藥去年營收獲利創新高，今年預估營收將逐季成長。圖為藥華藥經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕生技股市值王藥華藥（6446）今日召開法說會，針對外界關注的與國際藥廠AOP的仲裁案，藥華藥表示，仲裁庭預計於今年 3至4月與雙方討論後續程序，公司法律團隊研判本案可能曠日廢時，初步預估本仲裁程序於2025年尚不會終結。不過藥華藥也首度明確表示，不排除尋求調解途徑。

藥華藥受惠於旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg）全球銷售持續成長，2024年全年營收達97.3億元，年增91%；並首度達成全年轉虧為盈。全年本業獲利達17.4億元、稅後淨利達29.7億元，每股稅後盈餘（EPS）達8.96元。全年本業獲利、淨利及EPS均創歷史新高。

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藥華藥指出，Ropeg的競爭藥物 Pegasys（Peginterferon alfa-2a），原由 Roche（羅氏）生產銷售，自2021年轉售給奧地利公司Pharma&後，因Pharma&產能上無法及時銜接，導致全球多國出現Pegasys供應中斷。美國FDA於今年1月24日正式公告 Pegasys 斷貨，並預計2026年5月31日才可能恢復供應。

藥華藥表示，公司營收與獲利均維持強勁成長，並持續保持高毛利率。以目前趨勢，營收有望持續維持逐季成長，公司也依計畫加速營運成長曲線，今年將力拚獲利極大化。藥華藥25日董事會通過配發每股現金股利 1.1 元及股票股利 1.1 元。

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