科技巨頭撐腰不怕DeepSeek！華爾街日報認證輝達前景可期

輝達業績亮眼，圖為執行長黃仁勳。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達周三（26日）盤後公布截至今年1月26日的第4季財報（2025會計年度第4季），業績相當亮眼。美媒認為，輝達的未來取決於科技巨頭對AI的投資，在這些大型科技企業不願踩剎車之下，輝達前景仍然可期。

《華爾街日報》報導，輝達周三發布第四季財報是一連串亮眼業績的延續，生成式AI領域的巨額支出，繼續為其業績添柴火。輝達第4季Blackwell業務收入達到110億美元，遠遠高於分析師預期。

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不過，第四季經調整的Non-GAAP毛利率為73.5%，低於前季的75.0%與去年同期的76.7%，主要是新的資料中心產品較複雜且昂貴。

報導認為，投資者不應對毛利率下滑憂心，即使是輝達預期今年第一季毛利率約70%左右，也將遠高於多數其他晶片公司的水平；來自標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）的數據顯示，過去一年，費城半導體指數30家成分股公司平均毛利率為51.5%。

報導稱，更具挑戰性的是，一些人越來越懷疑，AI也許是一種泡沫，上個月，在中國AI初創企業DeepSeek的說法，引發對訓練先進AI模型實際所需算力成本的質疑之後，輝達等知名AI公司的股價大跌。最近又傳出微軟等公司可能會縮減數據中心擴張規模，引發對AI需求狀況的新擔憂。

但是，科技巨頭計劃今年在AI相關資本支出投入巨額資金，這應該會緩解一部分擔憂。除此之外，輝達還將需要展示如何能鞏固已經取得的強大領先地位，這將是該公司下個月GTC大會的主要議題，屆時，繼今年Blackwell系列之後的新產品料將是焦點所在。

報導總結，輝達需要跨越的門檻越來越高，輝達的未來很大程度取決於科技巨頭對AI的投資，在這些大型科技企業不願踩剎車的情況下，輝達前景可期。

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