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AI商機帶動！廠商職缺數24.7萬個 年增2.1萬個

2025/02/27 17:50

主計總處公布去年11月底職缺數24.7萬個，年增2.1萬個。（記者鄭琪芳攝）主計總處公布去年11月底職缺數24.7萬個，年增2.1萬個。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處公布去年11月底工業及服務業職缺數24.7萬個，較上期（8月底）減少1508個，較去年同期則增2萬612個；職缺率2.82%，較上期減0.02個百分點、較去年同期增0.21個百分點。主計總處表示，受惠於AI等應用持續擴展，製造業職缺數及職缺率均創2022年8月以來新高，主因電子零組件、電腦電子產品及光學製品製造業帶動。

主計總處表示，受惠於AI及高效能運算需求熱絡，製造業職缺8萬9841個、占36.4%，較上期增加2385個，較上年同期增1萬7477個，其中電子零組件製造業職缺2萬476個，較上期及上年同期分別增加1577個及806個，電腦、電子產品及光學製品製造業職缺1萬1299個，分別增加958個及4699個。

另，因部分廠商人員陸續補實，11月底支援服務業職缺1.2萬個、占整體職缺數4.9%，較上期減少2367個，較上年同期則增287個；但餐飲業職缺1萬6537個、占6.7%，較上期及上年同期分別增加1122個及1691個，主因今年農曆春節較早，尾牙餐宴提前展開，且連鎖餐飲持續展店拓點，推升人力需求。

就職缺率觀察，11月底電力及燃氣供應業為2.8%，較上期減少1.92個百分點，較上年同期則增0.29個百分點；支援服務業為2.61%，較上期減少0.54 個百分點，較上年同期則增0.01個百分點；住宿及餐飲業為3.89%，較上期增加0.19個百分點，較上年同期增0.2個百分點。

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