廣達去年淨利創歷史新高 配發現金股利13元

廣達去年每股盈餘15.49元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）去年每股盈餘（EPS）15.49元，僅次於1998年創下的21.7元紀錄，寫下歷史次高表現，毛利率、營益率則為歷史第3高，稅後淨利寫下歷史新高，董事會決議配發現金股利13元。

廣達2024全年營收1兆4107.56億元、年增30%；毛利率7.9%、年增0.1個百分點；營益率4.4%、年增0.4個百分點；歸屬於母公司業主淨利597.02億元、年增50.05%；每股盈餘15.49元、年增50.53%。

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廣達去年第4季營收4173.13億元，季減1.7%、年增45%；毛利率7.45%，季增12個百分點、年減0.61個百分點；營益率3.63%，季減0.98個百分點、年減0.47個百分點；歸屬於母公司業主淨利158.73億元，季減4.6%、年增54.4%，每股盈餘4.12元，季減4.62%、年增54.3%。

廣達董事會今日通過股利分派案，決議配發現金股利13元，配發率83.92%，若以今日收盤價250.5元計算，殖利率約5.18%，管理層排定在6月13日上午9時於桃園龜山總部召開年度股東常會，屆時將議案送交承認。

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