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漢來美食去年每股賺10.06元 今年是進攻年

2025/02/27 17:31

漢來美食去年每股盈餘10.06元。（漢來美食提供）漢來美食去年每股盈餘10.06元。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268）公佈去年財報，全年合併營收59.3億元，年增21%；稅後淨利4.25億元，年增32%；每股盈餘10.06元，較前一年7.61元增加2.45元，賺逾一個資本額。

漢來美食南港宴會廳去年在首個完整的營運年度就創下4.26億元的業績，目前已經成為大台北地區炙手可熱的宴會場地。在剛過完的春節旺季，漢來美食北高共3個宴會廳農曆年節6天的總營收更比去年同期成長了13%。

在品牌表現上，漢來美食中餐體系包含漢來名人坊、漢來上海湯包、溜溜酸菜魚、上菜片皮鴨系列，以及漢來蔬食、東方樓等所有餐廳，去年也創下總營收破20億的紀錄。尤其是去年7月才剛在高雄夢時代購物廣場新開幕的「上菜」片皮鴨專賣店，一開幕就席捲南台灣烤鴨市場，開幕短短半年單店業績也突破4500萬，堪稱是集團旗下黑馬品牌代表。

展望今年，集團預計有14家展店與改裝計畫，是一個開闢疆土的進攻年，「漢來上海湯包」最快4月底會在台南誠品開出品牌第7家分店。緊接著南港LALAPORT與統一時代百貨台北店；以及第4季台中洲際漢神購物中心都會有新的分店陸續開幕。

此外，被網路譽為最難訂位的人氣自助餐廳「島語」，今年也將會有4家新展店及改裝店，率先於第3季開出的將是南部人敲碗已久的漢神百貨店。

連續兩年榮獲米其林推薦的台菜餐廳「福園」，年底也會揮軍北上，將是該品牌外展的第一家分店，在逐步擴張策略下，預估今年全台總店數將會來到60家，帶動品牌能見度或營收表現。

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