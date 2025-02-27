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2月消費信心止跌 電價看漲衝擊物價信心

2025/02/27 17:22

年節效應、天氣因素和電價調漲壓力，導致物價信心續創新低。（資料照）年節效應、天氣因素和電價調漲壓力，導致物價信心續創新低。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中央大學台經中心今天公布2月消費者信心指數，總指數為72.59點，與上月相比小幅上升0.05點，結束先前連續4個月的下跌。中央大學經濟系教授吳大任指出，年節效應、天氣因素和電價調漲壓力，導致分項指標「未來半年物價水準」續創新低。

消費者信心指數以100作為榮枯線，低於100表示偏向悲觀，高於100則偏向樂觀。本次調查中，6項分項指標有4項上升，包含：家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財，而投資股票時機、物價水準2項指標下降。但若從絕對水準來看，只有1項指標（購買耐久性財貨）偏向樂觀。

吳大任表示，這6個分項指標變動幅度都很小，可視為與上月持平。其中，物價水準是下降最多的指標，推測是年節效應持續到2月，以及去年底的颱風影響到許多蔬菜水果生產，部分水果價格仍舊居高不下，再加上4月有電價調漲的壓力，導致物價信心續跌。

不過，吳大任認為，全球未來可能陷入貿易戰，許多國家經濟可能轉弱，導致國際商品原物料價格下跌，台灣的進口物價可能因此下降，抵銷掉國內物價上漲的壓力，目前比較大的變數還是看下半年的天氣狀況，若沒有太多颱風影響，全年CPI年增率有機會維持在通膨警戒線2%左右。

值得注意的是，房地產指數本月也出現止跌，月增0.31點、來到100.28點，呈現樂觀態度。吳大任指出，前幾個月因為央行去年祭出選擇性信用管制和限貸令，導致房地產信心跌入悲觀區間，這次雖然上升幅度很小，但終於從悲觀轉為樂觀。他推測，因為央行沒有進一步動作，在房市景氣較低迷的情況下，買賣雙方都採取觀望態度。

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