逾百萬鋼鐵人樂！外資瘋掃5.35萬張中鋼，爆量漲逾2%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（27日）在三大法人賣超近600億元下，指數大跌349點，而外資更大賣451.09億元，雖然外資大殺出，不過，卻爆買3檔鋼鐵股，其中又以中鋼最搶手，今一口氣買超逾5.35萬張，在外資連7買，買超11.93萬張下，股價一路飆升，來到24.35元，終場漲2.31%，成交量放大到12萬張。

中鋼股價在外資連7買，股價從22.4元，來到24.35元，已漲8.7%，股價早已站在所有均線之上，並持續向上挺進。

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外資買超前10大個股，依序為中鋼（2002）5萬3541張、凱基金（2883）1萬5940張、裕民（2606）1萬4887張、華邦電（2344）1萬3764張、慧洋-KY（2637）1萬3264張、大成鋼（2027）1萬3129張、中鴻（2014）9141張、友達（2409）8616張、中信金（2891）6679張、彰銀（2801）6277張。

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