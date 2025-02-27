晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

逾百萬鋼鐵人樂！外資瘋掃5.35萬張中鋼 爆量漲逾2％

2025/02/27 17:03

逾百萬鋼鐵人樂！外資瘋掃5.35萬張中鋼，爆量漲逾2%（資料照）逾百萬鋼鐵人樂！外資瘋掃5.35萬張中鋼，爆量漲逾2%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週四（27日）在三大法人賣超近600億元下，指數大跌349點，而外資更大賣451.09億元，雖然外資大殺出，不過，卻爆買3檔鋼鐵股，其中又以中鋼最搶手，今一口氣買超逾5.35萬張，在外資連7買，買超11.93萬張下，股價一路飆升，來到24.35元，終場漲2.31%，成交量放大到12萬張。

中鋼股價在外資連7買，股價從22.4元，來到24.35元，已漲8.7%，股價早已站在所有均線之上，並持續向上挺進。

外資買超前10大個股，依序為中鋼（2002）5萬3541張、凱基金（2883）1萬5940張、裕民（2606）1萬4887張、華邦電（2344）1萬3764張、慧洋-KY（2637）1萬3264張、大成鋼（2027）1萬3129張、中鴻（2014）9141張、友達（2409）8616張、中信金（2891）6679張、彰銀（2801）6277張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財