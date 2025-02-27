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進能服轉盈去年EPS為0.94元 太陽能、地熱雙箭齊發

2025/02/27 17:26

進能服去年轉虧為盈。（資料照）進能服去年轉虧為盈。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕進能服（6692）今（27）日公布財報，去年營收22.38億元、年增36.17%，稅後淨利0.54億元、年增 406.63%，每股稅後盈餘（EPS）0.94元，年增347.62%，營運轉虧為盈。

進能服表示，隨著太陽能建置工程逐漸加溫，去年9月起營運動能恢復成長，已連續5個月營收呈現年增狀態；目前共累積施作324座太陽能發電系統，裝置容量達329MW，累積總發電量超過1366GWh。

隨著全球再生能源需求增溫，進能服除既有太陽能發電系統建置外，也積極布局地熱發電領域。目前預計於今年上半年取得某北部案場的地熱探勘許可，若進展順利，最快可望明年啟動地熱電廠的建置，為台灣再生能源市場增添新的動能。

進能服表示，選定北部作為地熱開發據點，主因在於該區域地熱資源豐富，加上政府政策支持，以及公司擁有強大的技術團隊與充裕的資金挹注，對於專案推動進度深具信心。此地熱發電案場完工後，每年發電量可達9000萬度，為公司營運增添柴火。

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