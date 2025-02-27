Arm 推出全球首個Armv9邊緣AI運算平台 帶動物聯網實現新一代效能

Arm物聯網事業部亞太區資深經理黃晏祥、Arm 應用工程總監徐達勇、Arm主任應用工程師林宜均（左起），說明Arm v9 邊緣AI運算平台。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕Arm控股有限公司（那斯達克股票代碼：ARM，以下簡稱 Arm）今日發佈其Arm v9 邊緣人工智慧 （AI）運算平台，該平台以全新的Arm Cortex-A320 CPU和領先的邊緣AI加速器Arm Ethos-U85 NPU為核心，可支援運行超過10億個參數的邊緣端AI模型。

Arm資深副總裁暨物聯網事業部總經理 Paul Williamson 表示，AI的革新已不再侷限於雲端。隨著世界的互聯和智慧化水準的日益提升，從智慧城市到工業自動化，在邊緣端處理AI工作負載不僅帶來顯著的優勢，其必要性更是不可或缺。專為物聯網打造的Armv9邊緣AI運算平台的推出，說明了此一發展趨勢已邁入重要的里程碑。

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OEM 廠商正面臨著前所未有的壓力，迫切需要快速推出解決方案，以因應物聯網應用不斷攀升的運算需求，這些需求包括自動駕駛汽車在工廠環境中的精準導航、智慧相機透過軟體升級以靈活調整功能，以及建構能夠提供更自然AI互動體驗的人機界面。

Arm指出，為了快速創新和擴展，OEM廠商需要在合適的位置靈活執行 AI工作負載，以實現更強大的安全性和更高的軟體靈活性，Armv9 技術正是能在大規模應用中滿足這些需求的理想之選。Arm 此次發佈的運算平台整合了全新的超高效率Armv9 CPU—Cortex-A320和支援Transformer運算子網路的 Ethos-U85 NPU，打造出全球首個專為物聯網優化的Armv9邊緣 AI 運算平台。相較於去年推出的基於Cortex-M85的平台，新的邊緣AI運算平台的機器學習（ML）效能提高了八倍。

Arm指出，Arm技術的廣泛應用，使得合作夥伴現在能夠在從雲端到邊緣端的各種運算場景中部署強大的Armv9技術。從授權該技術以建構 SoC 晶片的合作夥伴，到建構次世代裝置的ODM和OEM 廠商，該平台受到包括亞馬遜網路服務公司（AWS）、西門子、瑞薩電子、研華科技和 Eurotech 在內多家業界領先合作夥伴支持。

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