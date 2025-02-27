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振宇五金去年每股賺3.46元 全年配息2.1元、配股1元

2025/02/27 16:20

振宇五金去年每股盈餘3.46元。（振宇五金提供）振宇五金去年每股盈餘3.46元。（振宇五金提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕五金百貨連鎖店振宇五金（2947）去年合併營收達21.75億元，年增10.51%，創歷史新高；稅後淨利約6669萬元，年增近49%，每股盈餘3.46元，較前一年的2.32元成長。

振宇五金董事會也通過113年盈餘分配方案，決議於4月25日發放113年下半年現金股利，每股配發1.1元，並額外配發股票股利1元，加計113年上半年已配發的每股現金股利1元，全年配息2.1元、配股1元，配發率近9成。

振宇五金表示，受惠於五金修繕市場需求提升，公司積極拓展門市據點，優化商品結構，並強化社區服務，隨著高雄南方店、台南安南店、屏東潮州店、太平長億店、桃園楊梅店、新北土城店、台南新營店等新門市陸續開幕，市場版圖進一步擴張。

隨著新門市逐步進入穩定營運階段，振宇五金成功調節費用結構，發揮營運槓桿效益，使獲利回穩並呈現成長趨勢。今年將持續提升門市獲利能力，推動第6代門市改裝計畫，預計全台總店數將達95間，並維持每年10%門市數成長目標，預計明年可望達成百家門市的里程碑，進一步提升品牌競爭力。。

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