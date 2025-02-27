安置廠商及櫃姐 台中新光三越第二賣場3/1開張

新光三越營業本部副本部長謝英明表示，第二賣場三月一日啟動，首個地點在台中世貿中心。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕新光三越台中中港店氣爆事故已半個月，為短期安置廠商及專櫃人員，新光三越將從3月1日展開第二賣場的銷售作業，第一個地點就是台中世貿中心一館，共有27家廠商，民眾在新光三越的支付工具都適用，可用現金、禮券、刷卡，也可集點。

此外，拆除外牆懸掛物的施工，都發局已同意展延，新光三越營業本部副本部長謝英明表示，將在安全狀況下拆除，安全是最大前提，會加快完成；至於員工何時入內取物？謝英明表示，還在補齊文件中，在安全情況下，讓員工入內取私人物品。

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謝英明表示，事故發生後，就開始找尋第二賣場，讓廠商及員工有短期的安置，目前第二賣場已經成形，第一階段自 3月1日起正式啟動，地點在台中世貿中心一館，集結男女服飾、內睡衣、休閒運動、家庭用品、食品等多元品牌商品，約有27家，後續場地陸續在尋找中。

謝英明表示，台中世界貿易中心展覽場一館銷售時間為3月1 日至 3月11日、3月19日 至 3月31日兩個時間登場，還有台中長榮桂冠酒店 3 樓，時間為3月11 日至 3月21日。台中以外縣市有台南新天地本館 的6 樓，時間為3月4日至 3 月26日；台北南西店一館 9 樓，時間為3月5日 至 3月23日；台北信義新天地 A9 的9 樓，時間為3月6日 至 3月18日。

27 家品牌分別是LE CREUSET、老行家、GODIVA、皇室、ROBOROCK、正官庄、HUNTER、KEZNZO KIDS、有情門、IMAGER-37、金安德森、SPRING、PHILIPB、元艇、花神、愛威鐵盒、PIPPY、little ground、大將作、SWEAR、羅絲美、La felino Arnold Palmer、法雅客、好好集、韓味不二、美麗市場。

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