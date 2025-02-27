4月漲電價？郭智輝：爭取台電獲千億補貼 盼產業電價具競爭力

經濟部長郭智輝表示，仍爭取立法院支持同意1000億元撥補，穩定台電財務。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕各界關切台電撥補案卡住將會促使4月電價調漲，經濟部長郭智輝今在經濟部媒體座談上表示，仍爭取立法院支持同意1000億元撥補，穩定台電財務。郭智輝還表示，歐洲電比台灣高一倍，經濟部目標仍會讓台灣產業電價具有競爭力。

電價審議委員會決議，經濟部期盼立法院同意撥補1000億元以改善台電財務情形，「這個是比較尷尬的部分，因為1000億原先就是在立法院經委會初審只刪了30億元，這樣對台電財務改善有幫助，但是沒想到來到大院朝野協商就被拿掉」，台電必須更努力改善財務。

請繼續往下閱讀...

至於撥補遭刪與電價調漲是否呈現正相關，郭智輝表示，「我想有一點相關，但是不是絕對的，我們現在也很尷尬，不知道要怎麼讓電價審議委員會同意」。

郭智輝表示，台電為補貼民生電價，迄今累計負債約4800億元，經濟部盡量希望撥補，希望今年台電營運能夠不虧損，畢竟大部分能源採購都是來自國外，受價格波動影響很多，虧損並非台電不努力，而是補貼民生電價所造成的負債，現在就是盡力穩住台電財務，讓台電能反映發電成本，讓電價能夠讓各界包括產業接受。

郭智輝話鋒一轉表示，「台灣的電確實還是最便宜，我到歐洲去看，歐洲的電比我們高一倍」，經濟部還是希望能讓電價具有競爭力，台灣企業大部分都是出口導向，不能徒讓電價增加產業成本。

至於經濟部是否會爭取去年稅收來挹注台電財務，經濟部表示，立法院預算程序現在仍相當混亂，還是希望爭取國會支持台電財務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法