仁寶2024年每股盈餘2.3元 現金股利1.4元

仁寶今日通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.4 元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）今天公布2024年財報，管理層指出，年度營收雖較去年同期略降，但在獲利改善的驅動下，年度毛利率、營業利潤率及稅後淨利率均呈現年增，每股盈餘（EPS）為2.3 元，董事會通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利 1.4 元，配發率61%，以今日收盤價38.8元計算，殖利率3.6%。

仁寶2024全年營收9102億5302.4萬元、年減3.85%；毛利率4.98%、年減0.5個百分點；營益率1.63%、年增0.36個百分點；歸屬母公司業主淨利100億4241萬元、年增31%；淨利率1.1%、年增0.3個百分點；每股盈餘2.3元、年增30.68%。

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仁寶去年第4季營收2291.55億元，季減6%、年減5%；毛利率5.04%，季增0.03個百分點、年增0.4個百分點；營益率1.43%，季減0.48個百分點；歸屬母公司業主淨利19.36億元，季減42%、年增8%；每股盈餘0.77元，季減42.85%、年增7.31%。

仁寶表示，第4季營收呈現季減，主要是受到季節性因素以及公司策略性業務調整影響，不過，在產品組合優化之下，毛利率維持高檔，營業淨利率則因季節性營業費用較高較上季略有下滑 ，致使合併營業淨利、每股盈餘較上季減少。

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