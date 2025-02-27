美債殖利率可跌到多低？大摩警告：跌破4％

美債殖利率可跌到多低？大摩警告恐跌破4%（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普當選以來，導致去年9月以來美債殖利率走高的許多因素幾乎都已逆轉，唯獨聯準會的「魔咒」通膨仍在持續，大摩警告，除了通膨因素，政府開支的潛在削減也對美債殖利率構成下跌壓力，如果市場對聯準會降息的預期增強，一旦市場隱含的聯邦基金利率谷底從目前的3.65%附近，回落至2024年10月的3.25%，那麼10年期美國公債殖利率可能會跌破4.00%。

外媒報導，美國公債殖利率近期跌破重要技術支撐位，逼近200日移動平均線，甚至在週三（26日）交易時，美債10年期殖利率低於3個月期，在時隔28個月再度發生「殖利率倒掛」。

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摩根士丹利在26日的報告中表示，自去年9月以來，買方罷工、動量驅動的久期削減、宏觀基金的通貨再膨脹交易以及美聯儲的鷹派轉向，共同催化了殖利率的走高。

然而，在川普正式就職後，這些因素幾乎全部逆轉，買方罷工結束，動量驅動型拋售轉變為動量驅動型買入，宏觀基金也開始質疑其通貨再膨脹交易。這背後，部分原因是川普移民政策對經濟成長帶來負面影響，以及政府效率部（DOGE）削減開支的消息。

但與總統大選前相比，聯邦公開市場委員會（FOMC）參與者的言論仍偏鷹派，市場定價也印證了這個觀點，市場隱含的聯邦基金利率谷底仍高於12月FOMC會議前的水準。

大摩指出，投資人越來越關注DOGE可能帶來的成本削減，透過監測一籃子與聯邦開支相關的股票表現，可以發現市場對政府開支削減的預期正在升溫，如果這種預期蔓延到利率市場，那麼中性利率的市場定價可能會面臨下跌風險。

大摩進一步指出，市場隱含的聯邦基金利率谷底與10年期美國公債殖利率之間呈現正相關關係，換句話說，市場認為聯準會最終會將利率降到多低，直接影響美債的定價。如果市場對聯準會降息的預期增強，那麼美債殖利率就有進一步下跌的空間。

根據大摩分析師的計算，如果市場隱含的聯邦基金利率谷底回落至選舉後的低點3.40%（，目前為3.65%，差25個基點），10年期美國公債殖利率可能會從4.30%再下降21個基點，達到4.09%。

如果市場隱含的聯邦基金利率谷底回落至10月中旬的3.25%（-40個基點），10年期美國公債殖利率可能會從4.30%再下降33個基點，跌破4.00%。

分析師目前預計，本週五公佈的核心PCE通膨率將達到2.58%，來到1年度新低，並在接下來的幾個月大幅下降。

這條路徑與其對6月降息的預測相符，市場目前對此事件的可能性估計約為50%。

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