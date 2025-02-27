李嘉誠身家1.2兆 蟬聯香港首富寶座

《富比士》公佈2025年最新香港50大富豪，李嘉誠蟬聯香港首富。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《富比世（Forbes）》雜誌週三（26日）公布2025年香港50大富豪榜，長江集團創辦人李嘉誠以373億美元（約新台幣1.2兆元）的身家，蟬聯香港首富寶座。

《富比士》指出，儘管香港房地產市場困境仍然存在，貿易緊張局勢也迫在眉睫，但香港50大富豪的總資產仍由去年的2960億美元（約新台幣9.7兆元），增加至3010億美元（約新台幣9.9兆元）。而富豪們資產增加的原因，主要是受惠香港股市的上漲。

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根據排名，香港前5大富豪分別為，李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基（淨資產292億美元，約新台幣9585.9億元）、已故房產大亨鄭裕彤的兒子、新世界發展及新創建董事會主席鄭家純（淨資產195億美元，約新台幣6401.5億元）、李錦記李氏家族（淨資產162億美元，約新台幣5318.2億元）、華人置業創辦人劉鑾雄（淨資產136億美元，約新台幣4464.7億元）。

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