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盜取15億美元！FBI：北韓駭客犯下史上最大加密貨幣竊案

2025/02/27 15:53

聯合國一個調查北韓規避制裁的專家小組去年估計，平壤自2017年以來已竊取超過30億美元的加密貨幣。情境照。（美聯社）聯合國一個調查北韓規避制裁的專家小組去年估計，平壤自2017年以來已竊取超過30億美元的加密貨幣。情境照。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，美國聯邦調查局（FBI）26日指控北韓是上週價值15億美元（約新台幣492億元）加密貨幣盜竊案的幕後黑手，這是加密貨幣史上最大規模的竊案。

總部位於杜拜的加密貨幣交易所Bybit，上週通報40萬枚以太幣（Ethereum）被盜。根據該公司說明，攻擊者在交易過程中利用安全協定漏洞，成功將資產轉移至一個未經識別的錢包地址。

美國政府於週三正式將矛頭指向平壤。FBI在公開聲明中表示，（北韓）應對加密貨幣交易所Bybit約15億美元虛擬資產盜竊案負責。

FBI指出，此次攻擊是由被稱為TraderTraitor或拉撒路集團（Lazarus Group）的駭客組織所為。調查局表明：「他們行動迅速，已將部分被盜資產轉換成比特幣及其他虛擬資產，並分散至多個區塊鏈上數千個地址。」FBI補充，這些資產預計將被進一步洗錢，最終轉換成法定貨幣。

拉撒路集團十年前因駭入索尼影業而惡名昭彰，當時被認為是報復嘲諷北韓領導人金正恩的電影《名嘴出任務》（The Interview）。該組織也被指控於2022年從Ronin Network竊取價值6.2億美元的以太幣和美元幣（USD Coin），這曾是之前規模最大的加密貨幣竊案。去年12月，美國和日本還指控該組織從日本交易所DMM Bitcoin，偷走價值超過3億美元的加密貨幣。

北韓的網路戰計畫至少可追溯至1990年代中期，該國曾被一家網路安全公司稱為「全球最多產的網路竊賊」。根據2020年美軍報告，平壤已擴展出一支6000人的網路戰部隊-121局（Bureau 121），該組織從多國基地進行攻擊。

聯合國一個調查北韓規避制裁的專家小組去年估計，平壤自2017年以來已竊取超過30億美元的加密貨幣。據報導，這些駭客行動主要由北韓的主要對外情報機構-偵察總局（Reconnaissance General Bureau）指揮，所盜資金則用於資助該國核武計畫。

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