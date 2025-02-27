統一集團基隆大智通物流中心動土 2027年啟用

統一集團大智通物流中心今天上午舉行開工動土典禮，市長謝國樑（右3）出席。（基隆市政府提供）

〔記者陳奕劭／基隆報導〕統一集團大智通物流中心今天（27日）上午舉行開工動土典禮，投資金額約38億元、引入350至400名員工，預計2027年啟用，市長謝國樑與市府秘書長方定安肯定統一集團投資基隆，帶動地方發展，期許這項近十年市內最大的民間投資案完工後，希望能優先錄用基隆市民，增加在地就業機會。

基隆市政府表示，統一企業集團大智通基隆物流中心位於安樂區基金一路119之3號旁，土地面積4449坪，將興建地下一層、地上五層、屋突二層建築物，投資金額含土地、建物與設備約38億元，預計引入350至400名員工，預定2027年第2季啟用。

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謝國樑指出，物流業在今日社會扮演舉足輕重的腳色，更是民眾購物倚賴的重要管道，感謝統一集團選擇基隆，大智通物流中心是基隆近十年來最大的民間投資，不僅增加基隆市就業機會，更帶動經濟發展及周遭環境，希望能夠優先錄用基隆在地市民，增加在地就業機會。他提到，未來市府將邀請更多企業到基隆投資，創造更多產值與就業機會。

方定安強調，為了改善基隆的就業環境，市府近年來積極對外招商，並透過簡政便民程序，吸引民間企業投資，期盼創造更多在地就業機會，統一企業集團大智通基隆物流中心投資案就是近期內的成功案例之一。

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