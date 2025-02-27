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永佳捷今年拚損益兩平 目標年底興櫃

2025/02/27 14:25

永佳捷董事長許作名兼任總經理後，立即成立「行動辦公室」，不定期前往工地現場視察。（業者提供）永佳捷董事長許作名兼任總經理後，立即成立「行動辦公室」，不定期前往工地現場視察。（業者提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕電梯大廠永佳捷（MASADA）董事長許作名今天（27日）表示，房市受到信用管制措施波及，但中長期來看，建商此時得以調整步伐，永佳捷仍看好未來市場發展；展望今年新梯加上汰舊換新的訂單量成長40%、出貨量成長51%，營收成長187%，今年力求損益兩平或能創造獲利，年底上興櫃目標與2026年底上市步伐不變。

許作名表示，訂單雖符合預期，但受到長期缺工的影響，工程完工入帳滯後，為兌現今年損平的承諾，永佳捷進行組織變革，由他兼任總經理，原總經理蔡定憲則轉為總經理特助，協助專案執行層面。

許作名表示，永佳捷從2023年4月18日啟動後，不到2年時間逐步在業界建立知名度與根基，2024年新梯加汰改的受訂量是2150台，出貨達到1400台，永佳捷的電梯保養量約3900台，迄今仍持續與諸多小廠洽談合作或併購增加維保台數，預估今年底保養台量可望達到7400台左右。

許作名也坦言，公司快速擴張時，對第一線安裝同仁的獎金制度，去年曾做過改變，目的在建立更高效、公平、合理的基礎，讓「能者多勞」，獲取更多獎金激勵，並加快進程。

許作名指出，制度的改變讓電梯安裝調試的多數同仁獎金增加，但極少數同仁因新制改變，未能充分溝通而產生誤解，導致獎金扣減進而釀出爭議，讓客戶、股東們關切，深表遺憾。

他強調，兼任總經理後立即成立「行動辦公室」，包含他自己在內的各高階主管，都要求分配管理區域，不定期前往工地現場視察，以了解問題並即時因應。許作名說，永佳捷有決心深根台灣，除祭出豐厚薪資、提升福利，還將運用公司的增資股權，獎酬吸引人才、留住人才。

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