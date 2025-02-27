聯發科：MWC展示新世代通訊及AI技術 擴大從雲端到邊緣的領先地位

聯發科於MWC 2025展示新世代通訊及AI技術

，擴大從雲端到邊緣的領先地位。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕聯發科（2454）在2025年世界通訊大會（Mobile World Congress，MWC 2025），展示多項引領無線通訊邁向下世代6G的重要技術，包括雲端、邊緣、終端融合運算、實網連線的低軌NR-NTN技術、子頻全雙工技術，以及聯發科最新發表的M90 5G-Advanced數據機。聯發科亦將展示天璣品牌在手機及車用領域的最新進展，以及最新搭載聯發科產品的世界領先品牌裝置。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科致力於推動業界領先的通訊、AI應用、全球標準，這也為豐富大眾生活而創造更多機會；此次在MWC展出邁向6G世代的最先進技術、生成式AI協同運算、5G-Advanced解決方案等最新發展，正是公司掌握此機會的最佳體現。

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聯發科展示其為即將到來的6G標準提案研發的一項重要技術，該技術混合運算創新技術（整合通訊與運算），將裝置雲與無線接取網路（RAN）結合為「邊緣雲」，可將環境運算（Ambient Computing）從裝置端延伸到RAN，融合雲端、邊緣、終端環境運算，在生成式AI、電信等級的隱私及個資治理、動態運算資源調度等應用情境中達到低延遲效果。此技術分別與NVIDIA與Intel及HTC G REIGNS合作展示。

聯發科最新M90 5G-Advanced modem將祭出高達12Gbps的傳輸速度，符合3GPP Release 17以及Release 18標準規格；該方案同時支援FR1及FR2頻譜，以及擁有全新智慧天線技術，並能藉此天線中的AI模型鑑別使用情境並提升傳輸速率。M90支援聯發科UltraSave技術，與前代相比平均功耗可降低18%。在MWC 2025期間，聯發科將以Ericsson網路設定為基礎、搭載M90的測試裝置，展示FR1 3CC + FR2 8CC頻譜下，領先業界的10Gbps傳輸速率。

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