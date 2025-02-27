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政院提財劃法覆議案 財部：盼重新審視法案 制定完善機制

2025/02/27 13:09

財政部表示，「財劃法」修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃。 （記者鄭琪芳攝）財政部表示，「財劃法」修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕考量確有窒礙難行之處，行政院院會今通過「財政收支劃分法」部分條文修正覆議案。財政部表示，「財劃法」修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃，不應倉促，希望透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合國家利益及全民福祉，透過民主的審議程序再予充分討論，制定更為完善的分配機制。

財政部說明，針對2024年12月20日立法院第11屆第2會期第14次會議決議修正通過「財劃法」部分條文，經財政部會同行政院主計總處研議，「財劃法」修正條文第8條調整各級政府稅收劃分，大幅削減中央可運用財源，直接改變中央與地方間的財政結構，卻未併同檢討中央與地方的事權分配，造成中央政府部分施政項目無法順利推動或延續，將影響全民福祉。

財政部表示，「財劃法」立法意旨為調劑地方財政盈虛，俾利地方政府間能均衡發展，但「財劃法」修正條文第16條之1修正統籌分配稅款的分配方式，進一步擴大城鄉差距，已悖離該立法本旨，且修正內容有所矛盾或欠具體明確。且此次修正已大幅增加地方自有財源，「財劃法」修正條文第30條規定中央政府不得減少給予地方政府的一般性補助款項金額，實不合理。

另，此次修正未考量施行應有的準備作業期間，不利各級政府預算秩序維持及執行等窒礙難行之處，行政院今討論通過立法院修正通過「財政收支劃分法」部分條文修正覆議案，將由行政院依「憲法增修條文」第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

財政部表示，鑑於「財劃法」修正攸關國家財政資源重分配，應充分討論並審慎規劃，不應倉促，希望透過覆議，讓立法院再次審視法案內容是否符合國家利益及全民福祉，透過民主的審議程序，再予充分討論，並制定更為完善之分配機制。

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