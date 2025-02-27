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亞旭攜手遠傳推5G FWA

2025/02/27 13:07

亞旭攜手遠傳推5G FWA。（亞旭提供）亞旭攜手遠傳推5G FWA。（亞旭提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕亞旭電腦與遠傳電信共同推出5G FWA（固定無線接取）解決方案，亞旭表示，透過5G mmWave ODU配接基地台，以無線傳輸取代傳統光纖，充分發揮高頻寬、低延遲優勢，為行動網路部署提供更快速、靈活的選擇。

亞旭電腦董事長林成貴表示，結合亞旭深厚的網通研發技術與遠傳豐富的網路建設經驗，共同打造高效靈活的5G FWA解決方案，滿足多元應用同時推動智慧網路發展。

遠傳電信亦指出，雙方透過技術創新與產業合作，打造高速、穩定且靈活的無線寬頻解決方案，可應用於大型活動及偏遠地區等，加速5G技術落地與發展。

亞旭指出，面對臨時擴增網路及高流量需求，遠傳在行動基地台整合亞旭5G mmWave ODU，透過5G FWA技術提供網路，不僅能迅速完成架設，還適用於大型活動如演唱會、運動賽事等高人流場景，確保穩定數據頻寬，滿足高負載網路需求。

亞旭表示，偏遠地區、老舊建築或環境條件不允許開挖新管道，無法鋪設光纖的場域，亞旭5G mmWave ODU提供高效能且穩定的無線寬頻傳輸，不僅降低基礎建設與施工難度，減少開挖與維護成本，更可作為光纖備援，提升網路韌性與可靠度，同時具備經濟效益與高靈活性。

在遠傳5G FWA解決方案中，亞旭5G NR ODU支援5G NR mmWave與Sub-6雙頻段，並具備LTE Cat.20超高速傳輸能力。搭配遠傳電信行動基地台快速部署，即時補足訊號涵蓋，實現流暢轉播與異地同步直播，滿足民眾需求。今年101跨年晚會和平溪、桃園、屏東燈會等多項活動皆採用此方案，確保高人流環境下的穩定連網與流暢體驗，展現5G技術在大型活動的關鍵價值。

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