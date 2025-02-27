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新版250美元將印川普頭像 ? 外媒 : 美鈔上唯一1位「在世」總統

2025/02/27 15:48

美議員提議新版250元美鈔上印川普頭像。（擷取自美議員Joe Wilson X平台）美議員提議新版250元美鈔上印川普頭像。（擷取自美議員Joe Wilson X平台）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼白宮多個社群平台PO出「國王萬歲」的川普圖像之後，近日1位共和黨議員擬提案將川普的頭像印在「新版250元」美鈔上，讓川普再度偉大。南卡羅萊納州共和黨籍眾議員威爾森（Joe Wilson）在社群平台X上宣布，他正在起草一個新議案，提議發行印有川普肖像的250美元面額鈔票。

威爾森強調，拜登的通貨膨脹摧毀了美國經濟，迫使美國家庭在日常消費中需攜帶更多的現金，而美國最有「價值」的總統，應該被印在這張最大面額的鈔票上。

美國從未發行過250美元的鈔票，目前美國的貨幣體系中常用的美鈔面額有7種，包括1美元、2美元、5美元、10美元、20美元、50美元及100美元。而美國紙鈔上印的「人像」，都是美國歷史上的傑出人物，這7種美鈔印有7位偉人。

其中，1美元印的是美國國父喬治·華盛頓（George Washington），2美元印的是總統湯瑪斯傑弗遜（Thomas Jefferson）、5美元印的是總統林肯（Assassination of Abraham Lincoln）、10美元印的是財政部長漢米爾頓（Alexander Hamilton）、20美元印的是總統傑克遜（Andrew Jackson）、50美元印的是總統格蘭特（Ulysses Simpson Grant），100美元印的是美國開國元勛富蘭克林（Benjamin Franklin）。

外媒指出，如果此議案獲得批准，將川普的肖像印在新版250美鈔上，那他成為唯一1位出現在美國貨幣上的「在世」總統。

美議員提議新版250元美鈔上印川普頭像。（擷取自美議員Joe Wilson X平台）美議員提議新版250元美鈔上印川普頭像。（擷取自美議員Joe Wilson X平台）

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