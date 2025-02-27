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川普擬課銅關稅！花旗估稅率25％、「這時」就會生效

2025/02/27 14:41

美國總統川普日前要求，美國商務部調查對進口銅徵收新關稅的可能性。（彭博）美國總統川普日前要求，美國商務部調查對進口銅徵收新關稅的可能性。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普週二（25日）日在白宮簽署行政命令，要求商務部調查對進口銅徵收新關稅的可能性，以重建美國的銅生產力；這是川普對特定進口商品考慮徵收關稅的最新舉措，可能重塑全球供應鏈。花旗銀行（Citi）在最新報告中預測，美國最終可能會在2025年第4季，正式對進口銅徵收25%關稅。

《路透》報導，花旗表示，一旦關稅在今年稍晚被確認實施，1年期芝商所（COMEX）銅期貨價格，相較倫敦金屬交易所（LME）銅期貨的溢價，最終將反映25%的關稅（約每公噸2400美元），但在此期間，市場可能會以15%至20%（約每公噸1400美元至1900美元） 來進行實際定價。

花旗在報告中表示，關稅公告可能會提升市場對於最終對銅徵收關稅的信心，且在關稅生效之前，美國買家可能會囤積銅，進而推高銅價，但一旦關稅生效，這一趨勢可能會逆轉。

花旗也警告稱，美國的銅進口關稅可能會通過其他管道更早生效，例如對等關稅，或是針對特定國家的關稅，類似於美國近期對加拿大和墨西哥實施的關稅政策。

花旗補充，作為更廣泛貿易政策的一部分，美國可能最快在2025年第2季對進口銅實施對等關稅，此外，美國政府這次的調查，將涵蓋各類銅產品，包括原礦、精煉金屬、合金、廢銅及成品銅。

花旗報告稱：「我們的基本預測是，美國根據《232條款》（Section 232），對進口銅徵收特定關稅的時間點，不會在2025年5月之前，並可能在2025年第4季實施。」

儘管美國官方審查程序，預計將持續270 天，也就是到2025年11月底，不過花旗強調，過去鋼鐵和鋁關稅的案例顯示，這一審查過程可能會加快。

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