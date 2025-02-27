中市進行水湳等地的土地標售 標脫率只有18％

中市府進行水湳經貿園區等地的標售。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府地政局今天進行水湳經貿園區、13期、14期土地標售開標，共133標，但是只有40封標單，投標狀況不好，標脫24筆，標脫率只有18%，被業界視為中市府土地標售史最低；此外，被視為地王的水湳經貿的文商段73號底標達62.6億，無人投標，而底價單價地王的文商段47號，則有二家搶標，底標32.02億餘元，以37.89億餘元得標，單價達每坪368.44萬，創了新高；市府進帳約60.8億元。

至於為何投標率如此低？中市地政局副局長劉正倫分析，目前中央政策朝向貸款額度大概只能在五成，且一旦取得土地，就需在一定期限完成開發，因此土地開發商會審慎評估，土地市場活躍度也下降。

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地政局今天進行水湳經貿園區配餘地、第13期大慶市地重劃區、第14期美和庄市地重劃區的抵費地標售，共標售133筆，其中水湳區段有5封標單，13期及14期有35封，共40封標單，最後標脫24筆，標脫率只有18%。

此外，被視為地王的水湳經貿的文商段73號底標達62.6億，無人投標，而底價單價地王的文商段47號，則有二家搶標，底標32.02億餘元，以37.89億餘元得標，單價達每坪368.44萬，溢價率約17％，創下水湳新高價。

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