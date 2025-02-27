加速國際布局！凌越生醫參加亞洲最大VIV畜牧展

凌越生醫參加亞洲最大VIV畜牧展（業者提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕凌越生醫繼多年研發、並在去年通過世界動物衛生組織（WOAH）全球第1支非洲豬瘟病毒抗體的快篩試劑，在全球市場逐步紮根，為進一步躍上國際舞台，將率團參加2025亞洲最大的畜牧展。

凌越生醫董事長陳作範表示，VIV Asia 2025是亞洲最大畜牧展，每2年1展，是最完整的「從飼料到食品」（Feed to Food）貿易展，作為全球動物蛋白產業的重要商業平台，VIV Asia 2025匯聚來自亞洲、歐洲、美洲及中東的領先供應商，為快速增長的市場提供創新解決方案，凌越生醫開發的出非洲豬瘟病毒抗體快篩試劑（Sentinel ASFV Antibody Rapid test），成為全球第1支獲得WOAH認證註冊的產品，進軍全球市場後，在亞洲、非洲市場陸續傳出捷報，並在月前於泰國市場正式取證，其他國家也正式緊鑼密鼓進行相關申請作業。

請繼續往下閱讀...

凌越生醫身為專業的醫療器材廠商，橫跨於人類、寵物及經濟動物的體外診斷試劑領域，發展皆有斬獲，而繼2024年以非洲豬瘟抗體快篩試劑產品取得WOAH的國際認可後，這次將以經濟動物（包括豬、牛、羊）的系列產品為主軸參加VIV ASIA，將凌越生醫的好產品推上國際舞台，取得更多不同國家代理商、使用者的聯繫，為國際化布局更進一步。

VIV展此次參展商達1186家，預計註冊觀展人數高達4萬7527人，超越200位的專家學者將發表演說，目前預計觀展的國家達112國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法