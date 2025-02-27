台鹽弊案損害金額逾8億元 前董座陳啟昱遭檢方求刑12年

台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，前董事長陳啟昱等5人涉不法交易與特別背信，檢方指控造成台鹽損失逾8億元，今天以違反證券交易法起訴。（記者王捷攝）

〔記者王捷／台南報導〕台南地檢署偵辦台鹽綠能弊案，檢方今天起訴前董事長陳啟昱、前總經理蘇坤煌、前副總經理郭政瑋、鴻暉國際科技公司負責人蘇俊仁及晁暘開發公司負責人戴妤倩，關鍵5名被告涉違反證券交易法，損害金額超過8億，檢方對陳啟昱求刑12年。

南檢經過快一年調查，在2024年10月間持票前往台鹽綠能、台鹽實業、晁暘開發公司、鴻暉國際科技公司等58處執行搜索，查扣契約書、帳冊、銀行交易明細、電子設備等證物。本案共羈押8名被告，傳喚217人，卷宗多達49宗，起訴書達544頁。

請繼續往下閱讀...

檢方指出，陳啟昱、蘇坤煌等人違反職務忠實義務，早在2017年3月就介入台鹽實業投資設立台鹽綠能，意圖透過該公司進行利益輸送。陳啟昱、蘇坤煌與蘇俊仁、戴妤倩等人協議，利用台鹽綠能的土地開發案，將應屬公司利益的不法資金截流至由其控制的鴻暉國際、晁暘開發、偉珵開發等公司，並從中分潤。

台鹽實業及台鹽綠能因此受損3億多元，若以合約總值估算，損害金額可能超過8億。檢方認定被告5人涉犯證券交易法第171條加重不合營業常規交易罪及特別背信罪。

在整件弊案中，陳啟昱不法獲利超過5千萬、蘇坤煌約7千萬，而鴻暉國際科技公司，獲不法利益超過1億，晁暘開發及偉珵開發公司則是超過9千萬。

檢方強調，涉及協助陳啟昱逃亡藏匿、台鹽綠能相關太陽能光電工程採購案等，仍在另案偵辦中，將持續追查相關責任人，確保市場交易秩序及投資人權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法