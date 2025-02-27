誰是世上最有錢的人？全球超級億萬富豪排行出爐

全球財富情報公司Altrata列出全球24位「超級億萬富豪」，馬斯克（Elon Musk）榮登全球首富寶座。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球財富情報公司Altrata列出全球24位「超級億萬富豪」（superbillionaire），合計身家3.3兆美元（約新台幣108兆元），其中馬斯克（Elon Musk）榮登全球首富寶座。

《華爾街日報》報導，1987年《富比士》發布了第1份億萬富豪榜，其中有140位富豪，總財富達2950億美元（約新台幣9.6兆元）。當時世上最富有的人是日本的堤義明，他是位擁有200億美元身家的房地產大亨。

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根據全球財富情報公司Altrata數據，如今世界首富是馬斯克，他的身家為4194億美元（約新台幣13兆元），大約是堤義明巔峰時期的21倍，也是美國家庭淨資產中位數的200多萬倍。

近年來，全球億萬富豪的隊伍急劇壯大，出現了1個新的超級富豪群體：超級億萬富豪（Superbillionaire）。馬斯克是全球僅有的24位符合「超級億萬富豪」定義的人之一，這些人的身家至少500億美元（約新台幣1.6兆元）以上。

根據Altrata的數據，截至2月初，這些超級億萬富豪的財富，佔所有億萬富翁財富的16%以上，佔比較2014年的4%大幅增加。他們的淨資產總額達3.3兆美元，相當於法國的名目GDP。

在這24人中，有16人符合千億美元富豪的資格，這意味著他們的淨資產至少為1000億美元（約新台幣3.2兆元），以下是這16人的身家。

1至10名為特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）（4194億美元）、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）（2638億美元）、路易威登集團執行長阿諾（Bernard Arnault）（2389億美元）、甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）（2370億美元）、Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）（2208億美元）。

6至10名為Google共同創辦人布林（Sergey Brin）（1605億美元）、微軟前執行長鮑爾默（Steve Ballmer）（1574億美元）、股神巴菲特（Warren Buffett）（1542億美元）、James Walton（1175億美元）、Samuel Robson Walton（1144億美元）。

11至16名為ZARA創辦人奧爾特加（Amancio Ortega）（1130億美元）、Alice Walton（1102億美元）、輝達執行長黃仁勳（1084億美元）、比爾蓋茲（1060億美元）、媒體大亨彭博（Michael Bloomberg）（1034億美元）、Google共同創辦人佩吉（Larry Page）（1009億美元）。

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