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比特幣10萬美元派對結束了？專家：能挽救頹勢的人只有「他」

2025/02/27 10:43

希夫（Peter Schiff）稱，比特幣10萬美元（約新台幣328萬元）派對已經結束。（彭博）希夫（Peter Schiff）稱，比特幣10萬美元（約新台幣328萬元）派對已經結束。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知名經濟學家、貴金屬貿易商SchiffGold董事長希夫（Peter Schiff）希夫（Peter Schiff）稱，比特幣10萬美元（約新台幣328萬元）派對已經結束，並認為能挽救比特幣近來頹勢的人只有美國總統川普（Donald Trump）。

綜合媒體報導，希夫週三（26日）在社交平台X發文，稱川普是唯一能延緩比特幣崩潰的人，認為唯有川普表明對比特幣戰略儲備的強烈支持，透過大量購買比特幣來提供資金，才能阻止加密貨幣市場的持續暴跌。

希夫稱，上述做法類似量化寬鬆，只是政府購買的是比特幣而不是債券。但希夫也坦言，政府不太可能會這樣做。

希夫還向比特幣持有者喊話，「關燈吧，比特幣10萬美元的派對結束了」，並認為儘管比特幣進入熊市，但並沒有出現恐慌或投降的現象，認為此意味著跌勢還沒結束，只是剛剛開始。

截至台北時間27日上午10點41分左右，比特幣價格暫報84548.1美元，24小時內跌幅5%。

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