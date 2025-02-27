與本田合併破局 彭博：日產汽車考慮換帥

日產社長內田誠（Makoto Uchida）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，由於日前公佈的盈利狀況慘澹，加上與本田汽車（Honda）的合併案破局，日產汽車（Nissan）正在制定更換社長的計劃。

《彭博》報導，知情人士表示，日產董事們正在評估各潛在人選對於接任日產社長內田誠（Makoto Uchida）職位的興趣。針對報導，日產拒絕發表評論。現年58歲的內田在本（2）月稍早向記者表示，如果在董事會要求的情況下，自己已準備好離職，但也坦言，不希望在日產業務穩定下來之前離任。

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內田預測，截至3月的會計年度，日產將出現800億日圓（約新台幣177.6億元）的淨虧損，與9個月前預測的3800億日圓（約新台幣843.6億元）的淨利相差甚遠。

日產正面臨明年將到期的巨額債務帳單，3大國際信用評級機構在上週2次下調評級後，皆將日產信評下調至「垃圾級」。去年底，作為社長的內田向本田求助，兩家汽車巨頭達成協議，擬合併為合資公司，但由於雙方意見出現分歧，談判在本月破局。

本田和日產的高層表示，他們仍將繼續與三菱（Mitsubishi）保持戰略合作關係，在電動車電池和軟體研發方面進行合作。內田在2月13日舉行的記者會上認清合作對日產的未來有多重要，內田表示，如果不依賴未來的合作夥伴關係，生存仍然會很困難。

日產近期面臨難以用過時的產品組合吸引消費者的問題，不得不投入巨資進行激勵和促銷，藉此控制庫存。內田在去年11月宣佈，計劃削減9000個工作機會，並砍掉公司5分之1的產能。

日產最大股東和長期夥伴雷諾（Renault）對於本田在合併結構上提出的艱難談判提出批評，並肯定日產放棄合併的選擇。與此同時，雷諾也一直試圖與日產保持距離，執行長德梅奧（Luca de Meo）曾稱中國吉利可能是比日產更自然的合作夥伴。

台灣的鴻海（2317）也在去年12月與日產接洽，商討收購該公司股份事宜，並在本（2）月表示，願意收購雷諾所持的36％股份，希望藉此能進一步在電動車製造業站穩腳跟。

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