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國際油價跌不停！至2個月低點 續創今年新低

2025/02/27 09:40

國際油價週三（26日）下跌。（路透）國際油價週三（26日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國燃料庫存意外增加表明需求疲軟，俄羅斯與烏克蘭可能達成的和平協議，持續對油價構成壓力。國際油價週三（26日）下跌，不僅創下2個月低點，更續創今年新低。

紐約西德州中級原油4月交割價下跌31美分，或0.45%，收每桶68.62美元。

布蘭特原油4月交割價下跌49美分，或0.67%，收每桶72.53美元。

2大原油期貨均收在去年12月10日以來的最低點。

美國能源資訊署（EIA）稱，儘管煉油活動增加，導致原油庫存意外下降，不過美國汽油和蒸餾油庫存意外增加。

EIA指出，截至21日當週，原油庫存減少 230 萬桶，至 4.302 億桶，而路透調查的分析師預期為增加 260 萬桶；汽油庫存增加40萬桶，預期減少80萬桶；蒸餾油庫存增加390萬桶，預期減少150萬桶。

荷蘭國際集團（ING）大宗商品策略師在報告中表示，俄羅斯與烏克蘭達成和平協議的前景正在改善，市場也在關注美國與烏克蘭之間礦產協議的影響，「這將使我們離解除對俄羅斯的制裁更進一步，消除籠罩在市場上空的大部分供應不確定性」。

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