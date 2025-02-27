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「這時段」大降價！ DeepSeek 下殺「75％折扣」

2025/02/27 11:34

DeepSeek啟動大降價，在歐美等地白天時間最高降價75%。（路透）DeepSeek啟動大降價，在歐美等地白天時間最高降價75%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國AI新創公司DeepSeek宣布，將在非高峰時段提供最高達75% 的價格優惠，以應對其應用程式介面（API） 的需求激增。《路透》報導，此舉可能會給中國及海外的競爭對手帶來「降價壓力」。

《路透》指出，DeepSeek的開源精神和低價成本引發了全球AI模型價格戰，迫使競爭對手調整價格策略。據了解，上個月ChatGPT的製造商OpenAI降低了價格，Google的Gemini也推出了折扣訪問等級。

現今，DeepSeek再出招，宣布在北京時間每日凌晨零時30分至上午8時30分推高額折扣。其中，DeepSeek-V3的調用價格砍半，DeepSeek-R1則打75%。

值得注意的是，DeepSeek宣布大降價的時段，對照歐洲與美國地區，正是白天時段。

分析師指出，此次DeepSeek的降價舉措，獲得全球AI人工智慧產業人士的關注。知情人士透露，目前DeepSeek正在加速推出R1模型的新改版。

中國企業擅長打價格戰，從低階到高階產業，幾乎是以「沒有最低、只有更低」的低價傾銷模式，來搶佔國內、外市場。從車市、摩托車、鋼鐵、太陽能產業、電商、科技、半導體產業、都可見到削價競爭策略。

中媒直言，靠著打價格戰贏得國際市場的中國企業，下場都是害人害己，整個產業最後只剩一地雞毛。這點從去年中國車市大打價格戰，導致整體車市損失千億人民幣、中國鋼鐵業、太陽能企業低價傾銷全球，不但害慘同行，自身遭到反噬、虧損嚴重。

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