想投資黃金？黃金ETF單週吸金50億美元 市場需求大幅回升

世界黃金協會 （WGC） 公布的最新數據顯示，上週有實體資產支持的黃金ETF，淨流入52.4公噸，價值50億美元，創下2022年3月第1週以來的最大單週流入量。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金今年以來漲勢亮眼，世界黃金協會 （WGC） 公布的最新數據顯示，上週有實體資產支持的黃金ETF，淨流入52.4公噸，價值50億美元，創下2022年3月第1週以來的最大單週流入量，而當時全球市場正應對俄烏戰爭爆發的結果。至於黃金ETF的總持有量，也增加了1.6%，至3326.3公噸，創2023年8月以來的最高水準。不過專家認為，黃金價格要在短期內突破3000美元有難度。

綜合外媒報導，黃金ETF透過儲存黃金供投資人持有，占了全球黃金投資需求的重要部分。其中，美國上市的黃金ETF，上週淨流入48.7公噸，由於今年1月曾出現6.3公噸的淨流出，顯示目前市場對黃金的投資需求大幅回升。

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推動黃金價格走高的主要因素，包括貿易不確定性和通膨憂慮。SPDR黃金ETF（GLD）的創始人米林-史丹利（George Milling-Stanley）表示，黃金的價值在於，它能在市場不確定時期中發揮作用，而近期市場充滿了不確定性，過去一週的金價走勢非常驚人，主要是由市場對美國經濟前景的擔憂所驅動。

黃金期貨價格今年以來已上漲超過10%，在週三（26日）達到每盎司 2920 美元，大幅領先標普500指數2%的漲幅。GLD今年以來也上漲了約10%。

儘管如此，米林-史丹利認為，金價雖然持續走高，但短期內突破每盎司3000美元仍有難度。他指出，黃金價格在去年才剛突破 2000 美元，這距離突破1000美元已過去了約5年時間。米林-史丹利說：「我們不應該過於樂觀地期待金價迅速突破3000美元，我相信這一天終究會來，但無法確定確切時間。」

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