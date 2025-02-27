黃金創新高後...重要數據公布前進盤整期 專家喊下跌免驚

週三（26日）黃金價格下跌。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在近期創紀錄上漲後，週二（25日）黃金價格跌至一週多以來的最低水準，週三（26日）黃金價格持續下跌，投資者關注本週稍晚將公布的通膨數據，以及美國川普總統最新的關稅計畫進展，分析師對此表示，重要數據公佈前經歷一段盤整期並不令人意外，看漲趨勢仍然存在。

現貨黃金下跌0.1%至每盎司2912.51美元；4月交割的黃金期貨價格上漲0.4%，至每盎司2930.60美元。

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《路透》報導，作為對沖不確定性和通膨的首選避險工具，在關稅威脅引發貿易戰擔憂的背景下，黃金週一創下2956.15美元的歷史新高。

High Ridge Futures金屬交易主管梅格（David Meger）表示：「看漲趨勢仍然存在… 重要數據公佈前經歷一段盤整期並不令人意外。」

投資者也聚焦週五將發布的美國個人消費支出（PCE）報告上，因為該數據是美國聯準會（Fed）偏好的通膨指標。

通膨壓力若高於預期恐促使Fed推遲再降息，但市場先前已將進一步降息反映在價格上。但梅格補充，黃金是抵禦通膨壓力的典型對沖工具之一，價格應會上漲。

貨幣市場目前預計Fed將在年底前降息54個基點，這意味著降息兩次、各25個基點的舉措。

Kinesis Money市場分析師沃森（Frank Watson）報告指出，「央行的行為將是決定黃金命運的關鍵，因為它們是近年來需求的重要因素。」

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