時隔28個月！美債再現「殖利率倒掛」 專家曝市場嗅到「此氣息」

週三（26日）交易時，美債10年期殖利率低於3個月期，時隔28個月，美債再現「殖利率倒掛」！（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕時隔28個月，美債再現「殖利率倒掛」！週三（26日）交易時，美債10年期殖利率低於3個月期，而上一次發生「殖利率倒掛」是在2022年10月，專家表示，殖利率再次發出危險訊號，雖然目前不確定經濟是否已衰退，但債券市場已經嗅到了「衰退的氣息」，預期聯準會今年將降息至少50個基點。

CNBC報導，在過去幾十年中，出現「殖利率倒掛」指標，在12至18個月的時間範圍內，對經濟低迷有著極為準確的預測。

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事實上，紐約聯準銀行認為它是1個非常可靠的指標，它每月都會更新這種關係，並公佈未來12個月經濟衰退的百分比機率。

1月底，當10年期債券殖利率比3個月債券殖利率高出約0.31個百分點時，經濟衰退這一機率僅為23%。然而，隨著2月兩國關係發生巨大變化，這種情況幾乎肯定會改變，此舉被視為經濟衰退指標的原因是，人們預期聯準會將下調短期利率，以應對未來經濟衰退。

RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas表示，如果投資者因為對經濟成長的恐慌，而採取更加規避風險的行為，那麼這種情況是可以預料到的，在商業週期的後期，這種情況會定期出現。目前尚不清楚這是否會帶來更多噪音，或者預示著經濟活動將更加明顯放緩。

儘管市場更密切關注10年期和2年期公債之間的關係，但聯準會更喜歡衡量3個月公債，因為它對央行聯邦基金利率的變動更為敏感。10年期與2年期利差一直保持適度正值，儘管最近幾週也已大幅趨於平緩。

可以肯定的是，殖利率曲線倒掛著強勁，但不完美的預測歷史。事實上，上1次倒掛發生在2022年10月，兩年多過去了，仍沒有出現衰退。

因此，雖然不能確定這次經濟成長是否會轉為負值，但投資人擔心，川普總統雄心勃勃的議程，所帶來的預期成長可能不會實現。

自川普上個月上任以來，公債殖利率大幅下降，由於投資人擔心川普以關稅為重點的貿易議程，可能導致通膨飆升並減緩經濟成長，自就職以來，10年期公債殖利率已下跌約32個基點，目前基準殖利率與選舉日相比基本沒有變化。

PGIM固定收益首席美國經濟學家湯姆·波塞利表示，道路上有相當多的小坑洼，我們確實需要繞過它們。他指出，目前的情況是，關稅問題引發的所有不確定性，都像放大鏡一樣遮蓋著所有這些裂痕，人們現在開始振作起來並關注這個問題。

最近的信心調查反映出消費者和投資者對於通膨在看似緩解的同時卻出現上升趨勢、經濟成長可能放緩的前景感到擔憂。

但波塞利不認為會出現經濟衰退，但我們預計未來1年的經濟活動將會更加疲軟。

市場也逐漸形成了對經濟活動減弱的相同看法。

對此，根據芝加哥商品交易所集團FedWatch期貨價格指標，交易商目前預計聯準會今年將至少降息50個基點，這意味著隨著經濟成長放緩，央行將放鬆政策。FWDBONDS首席經濟學家Chris Rupkey表示，債券市場已經嗅到了「衰退的氣息」。

不過，魯普基也表示，他不確定經濟衰退是否真的會發生，因為勞動市場還沒有發出經濟衰退即將到來的訊號。

他說，殖利率曲線倒掛「純粹是因為經濟並不像川普政府執政之初，人們所認為的那麼強勁」。

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