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面試常碰壁嗎？CEO親揭2大雷包

2025/02/27 15:00

CEO親揭求職者最危險的2信號（路透）CEO親揭求職者最危險的2信號（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕求職者最怕應徵碰壁，至於那些行為，最易碰壁呢？擁有3家公司的執行長羅伊斯（David Royce）分享他在求職面試中看到最危險的信號，那就是每份工作持續不到1年，及對過度強調之前工作的消極面，他說，有這2種問題者，他都不會考慮錄用。

CNBC報導，羅伊斯表示，在面試求職者時，他會考慮求職者是否引人注目、他們對工作有激情嗎？他們能否傳遞這種能量，來激勵我想要和那個人在一起工作。

至於求職者那些行為，是他不會考慮錄用的呢？那就是每份工作持續不到1年，及對過度強調之前工作的消極面。

羅伊斯表示，上班族在不到1年時間內辭職的原因有很多，他們可能會收到更好的薪資，或者發現他們的工作環境很糟糕。過去幾年，勞動市場的波動和科技等行業的大規模裁員，也導致許多工人意外地重新開始尋找工作。

但不管原因為何？如果每1份工作都只能持續6到12個月，那就太過分了，這讓他懷疑這個人是否很容易感到無聊，或者是否從不與隊友合作，這點讓他懷疑這個人還能跟他在一起多久。

若你的工作維持不到1年時間，即使找到了新工作，意味著此後不久你還要再次經歷面試過程。

另1個危險信號，是應徵者過度強調之前工作的消極面。

羅伊斯說，應徵者對以前的雇主說好話和壞話都是完全沒問題的，但如果應徵者極力強調之前工作中的消極方面，那麼問題很可能出在員工身上。

這種人會降低整個團隊的士氣，他說，它們可能會「破壞你的文化，並有可能趕走最優秀的人才」。

因此，在招聘時，我想確保應徵者總體上是積極的，他說，若會主動尋找機會，或改進的方法，這類員工能夠取得成功並幫助公司前進。

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