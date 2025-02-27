AI推理運算需求爆棚！黃仁勳曝比LLM多數百萬倍

AI推理運算需求爆棚！黃仁勳強調，比LLM多數百萬倍（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI浪潮即將再次引爆，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，公司對AI推理帶來的潛在需求感到興奮，這類運算需求預計將遠超目前大語言模型（LLM），可能需要比現有運算能力高出數百萬倍。

外媒報導，黃仁勳在2025財年第4季財報電話會議上指出，我們所做的事情並不容易，但輝達在提升供應能力方面表現良好，AI軟體將是一切資料中心的一部分，無論是短期、中期或長期跡象都持續向好。

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黃仁勳進一步說明，現在有多種運算擴展規律，第1種是預訓練擴展規律，這個趨勢仍會持續成長，因為我們正在進入多模態時代，現在的推理產生資料也可以用於預訓練。

第2種是後訓練擴展規律，它涉及強化學習，包括人類回饋強化學習、AI回饋強化學習，以及可驗證獎勵強化學習。在後訓練階段，所需的計算量實際上比預訓練更大。這也合乎邏輯，因為在使用強化學習時，AI可以產生大量合成資料或合成Token，並利用這些資料進一步訓練AI模型，這就是後訓練。

第3種，測驗時計算或推理、長思考推理擴展，它們本質上都是相同的概念。在推理過程中，我們有練式思維和搜索，所產生的Token量以及所需的推理計算量已經比最初的大語言模型（LLM）中的單步推理高出100倍，而這僅僅是個開始。

未來，我們可能會看到運算需求成長至當前的數千倍甚至數百萬倍，AI模型將變得更加智慧，具備更強的思考能力，並依賴更複雜的模擬和搜尋推理。因此，關鍵問題是如何設計適應這種演進的運算架構？

目前，不同AI模型有不同的架構需求，有些是自迴歸模型，有些是基於擴散的模型。有時，資料中心需要採用分散式推理，有時則需要緊湊式架構。因此，很難確定最優的資料中心架構。

這正是輝達架構如此受歡迎的原因，我們的平台能夠支援所有類型的AI模型，我們不僅擅長訓練，事實上，目前大部分運算資源都用於推理，而Blackwell進一步提升了推理能力。我們在設計Blackwell時，就考慮到了面向推理的需求，讓AI能夠處理更複雜的任務。

在訓練方面，Blackwell的表現已經提升了數倍，但真正令人驚嘆的是，在長思維推理、測驗時擴展、推理AI方面，效能提升更為顯著，推理吞吐量提高了25倍，運算速度提升數十倍，因此，Blackwell在各方面都將帶來卓越表現。

當企業在建立資料中心時，他們需要根據不同階段的需求進行調整，例如目前是否專注於預訓練，是否專注於後訓練，或是否需要大規模擴展推理計算。輝達的架構具有高度靈活性，可以輕鬆適應這些不同的運算模式。

因此，我們觀察到，越來越多的企業正在集中採用統一架構，比以往任何時候都更加明顯，這證明了輝達的架構在各個AI運算環節都具備極高的適用性和領先優勢。

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